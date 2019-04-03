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© Sputnik / Владимир Федоренко

Фетисов: меморандум - это хорошо, но хоккей надо развивать с детского уровня

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Двукратный олимпийский чемпион, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат Вячеслав Фетисов рассказал, почему хоккей давно перестал быть спортом только для северных стран.

Федерации хоккея России (ФХР) и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве.

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России, первый заместитель председателя Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что передовые методики и разработки нужно внедрять в хоккей, начиная с уровня детского спорта.

"Может быть, поначалу нужно наших тренеров отправить туда, хотя они все здесь заняты. Или другой подход: пригласить к нам молодых тренеров из Узбекистана. Игры - это хорошо, но для того, чтобы играть, нужно научиться", - заявил он.

Как добавил Фетисов, хоккей сейчас стал спортом закрытых площадок, поэтому мнение, что южные страны не подходят для этого вида спорта, неверное.




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