Фетисов: меморандум - это хорошо, но хоккей надо развивать с детского уровня

Федерации хоккея России (ФХР) и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве.
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России, первый заместитель председателя Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что передовые методики и разработки нужно внедрять в хоккей, начиная с уровня детского спорта.
"Может быть, поначалу нужно наших тренеров отправить туда, хотя они все здесь заняты. Или другой подход: пригласить к нам молодых тренеров из Узбекистана. Игры - это хорошо, но для того, чтобы играть, нужно научиться", - заявил он.
Как добавил Фетисов, хоккей сейчас стал спортом закрытых площадок, поэтому мнение, что южные страны не подходят для этого вида спорта, неверное.