Новожилов о Булдакове: роль Иволгина наложила на него свой отпечаток

В эфире радио Sputnik Новожилов рассказал о долгой дружбе с артистом, о многогранности его образов и ролей и назвал самые свои любимые фильмы с участием Алексея.

Наибольшую популярность актер Булдаков приобрел благодаря роли генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты".

"Образ генерала отложил какой-то отпечаток на его будущее, как это бывает часто у популярных актеров. Но Булдаков без сомнения – многогранный артист, не только комедийный", – сказал Новожилов в эфире.

Российский актер театра и кино, Народный артист России Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет во время гастролей в Монголию. Причиной кончины стал оторвавшийся тромб.