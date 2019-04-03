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Новожилов: Булдаков был не только комедийным актером
© Sputnik / Александр Натрускин

Новожилов о Булдакове: роль Иволгина наложила на него свой отпечаток

Радио
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Президент фестиваля кино и театра "Амурская осень", секретарь Союза кинематографистов России Сергей Новожилов дал комментарий относительно кончины актера Алексея Булдакова.

В эфире радио Sputnik Новожилов рассказал о долгой дружбе с артистом, о многогранности его образов и ролей и назвал самые свои любимые фильмы с участием Алексея.

Наибольшую популярность актер Булдаков приобрел  благодаря роли генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты".

"Образ генерала отложил какой-то отпечаток на его будущее, как это бывает часто у популярных актеров. Но Булдаков без сомнения – многогранный артист, не только комедийный", – сказал Новожилов в эфире.

Российский актер театра и кино, Народный артист России Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет во время гастролей в Монголию. Причиной кончины стал оторвавшийся тромб.

Теги:
мнения, смерть, актер, актер, подкаст



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