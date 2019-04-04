Швыткин: страны НАТО часто действуют вопреки международным нормам

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал, чего можно ожидать от встречи НАТО в Вашингтоне.

Главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне намерены принять пакет решений по Черному морю, заявила постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчисон.

"Это заявление говорит о намерении некоторых стран блока НАТО вести агрессивную политику в отношении нашего государства, в том числе и в Керченском проливе. И я думаю, что, к великому сожалению, эта линия будет продолжена и на встрече глав МИД стран НАТО в Вашингтоне. В то же время хочется надеяться, хотя это и маловероятно, что здравый смысл у представителей большинства стран альянса восторжествует, и они одумаются и не пойдут на разного рода провокации", – пояснил Швыткин в эфире радио Sputnik.

По его словам, это заявление постпреда США при НАТО само по себе носит провокационный характер, хотя страны НАТО довольно часто действуют вопреки международным нормам.