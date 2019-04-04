Улицы не узнать — за 16 лет выросли дворцы: Федотов о современном Ташкенте

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, посетивший Узбекистан с рабочим визитом, рассказал о своих впечатлениях от республики, где не был уже много лет.

Федотов заметил, что некоторые улицы узбекской столицы просто не узнать.

"Я был в Узбекистане 16 лет назад. Все очень сильно изменилось. Гуляя по некоторым улицам, я даже не узнаю их: там за последнее время выросли настоящие дворцы. Только, пожалуй, здание парламента и зал, где я выступал в 2003-м году, не изменились. И аудитория все так же доброжелательна, открыта и заинтересована", — заметил председатель СПЧ России в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

В ходе прошедшей в Ташкенте конференции, посвященной культуре прав человека, стороны подписали меморандум о сотрудничестве и договорились о проведении осенью этого года международного правового форума в Самарканде.