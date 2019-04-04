В Москве на 89-м году жизни умер режиссер Георгий Данелия. Советская и российская актриса Галина Польских, для которой роль в его фильме стала путевкой в киножизнь, рассказала, каким он был человеком и режиссером.
Польских о Данелии: мне повезло встретиться с ним на заре карьеры
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"Человек он был замечательный. Прекрасный, талантливый, интересный режиссер. Правда, я снялась в одной его картине — "Я шагаю по Москве", но это было мое начинание, и мне очень повезло, что я встретилась в работе именно с таким талантливым человеком", — сказала Галина Польских радио Sputnik.
Дебютная картина Георгия Данелии "Сережа" вышла на экраны в 1960 году. Фильм был отмечен Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Известность пришла к режиссеру чуть позже — благодаря лирической комедии "Я шагаю по Москве".
Премьера фильма состоялась на открытии главной киноплощадки СССР — столичного кинотеатра "Россия". Ленту увидели в прокате более 20 миллионов человек. Гиды по сей день показывают гостям города места, где были сняты ключевые сцены.