Польских о Данелии: мне повезло встретиться с ним на заре карьеры

В Москве на 89-м году жизни умер режиссер Георгий Данелия. Советская и российская актриса Галина Польских, для которой роль в его фильме стала путевкой в киножизнь, рассказала, каким он был человеком и режиссером.

"Человек он был замечательный. Прекрасный, талантливый, интересный режиссер. Правда, я снялась в одной его картине — "Я шагаю по Москве", но это было мое начинание, и мне очень повезло, что я встретилась в работе именно с таким талантливым человеком", — сказала Галина Польских радио Sputnik

Дебютная картина Георгия Данелии "Сережа" вышла на экраны в 1960 году. Фильм был отмечен Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Известность пришла к режиссеру чуть позже — благодаря лирической комедии "Я шагаю по Москве".

Премьера фильма состоялась на открытии главной киноплощадки СССР — столичного кинотеатра "Россия". Ленту увидели в прокате более 20 миллионов человек. Гиды по сей день показывают гостям города места, где были сняты ключевые сцены.

© Sputnik / РИА Новости Кадр из лирической комедии "Я шагаю по Москве". Володя Ермаков – Алексей Локтев, Алена, продавщица пластинок – Галина Польских, Коля – Никита Михалков (слева направо). Мосфильм, 1963 год. Репродукция

Данелия также снял фильмы "Тридцать три", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!", "Паспорт", "Настя", "Орел и решка" и другие.