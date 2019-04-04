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Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев
Photo : provided by Dmitriy Poletaev

Полетаев: потребовав трудовой договор, мигранты рискуют остаться без работы

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Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев объяснил, почему приезжие предпочитают работать нелегально.

"В 50-60% случаев заключать трудовой контракт не хочет сам работодатель. Некоторые мигранты сами отказываются от трудового договора, боясь не получить рабочего места", - говорит эксперт в интервью Sputnik Таджикистан.

Полетаев считает, что эффективнее было бы наказывать не тех, кто работает в России незаконно, а тех, кто трудоустраивает без документов.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Владимир Трефилов
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"У нас есть сейчас (такие - ред.) законодательные акты, но обычно штрафы, которыми отделываются работодатели, они очень маленькие. Но такая ограничительная мера тоже имеет ограниченную эффективность, пока есть теневая экономика, пока есть места, где мигранты могут работать, пока работодателям тяжело платить все налоги", - считает эксперт.

Кроме того, Полетаев прокомментировал предложение МВД о возмещении мигрантами затрат на депортацию. По его словам, если приезжие должны будут оставлять залог, то они просто начнут указывать туристическую цель поездки, и потом уже останутся работать РФ.

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Теги:
Россия, работа, Трудовой договор, мигрант



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