Шахназаров: Георгий Данелия был великим художником со своим стилем

"Георгий Николаевич ― это целая эпоха в советском кино, с его уходом завершилась блистательная история тройки гигантов-комедиографов ― Гайдай-Рязанов-Данелия. На горизонте никто не просматривается такого уровня", ― отметил Шахназаров.
Уход Георгия Данелии ― огромная потеря для всей культуры, сказал гендиректор "Мосфильма".
Режиссер скончался в Москве от остановки сердца, ему было 88 лет. Прощание пройдет в Доме кино 9 апреля. По данным РИА Новости, Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Олегом Табаковым и Станиславом Говорухиным.
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