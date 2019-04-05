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Карен Шахназаров
© Sputnik / Евгений Одиноков

Шахназаров: Георгий Данелия был великим художником со своим стилем

Радио
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Четвертого апреля не стало режиссера Георгия Данелии. Генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров с горечью констатировал: вместе с ним ушла целая эпоха.

Георгий Данелия был самобытнейшим, великим художником со своим миром, своими образами и своим стилем, считает кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

"Георгий Николаевич ― это целая эпоха в советском кино, с его уходом завершилась блистательная история тройки гигантов-комедиографов ― Гайдай-Рязанов-Данелия. На горизонте никто не просматривается такого уровня", ― отметил Шахназаров.

Уход Георгия Данелии ― огромная потеря для всей культуры, сказал гендиректор "Мосфильма".

Режиссер скончался в Москве от остановки сердца, ему было 88 лет. Прощание пройдет в Доме кино 9 апреля. По данным РИА Новости, Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Олегом Табаковым и Станиславом Говорухиным.

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Теги:
киноиндустрия, Кино, смерть, Смерть публичных людей, кинорежиссер, режиссер



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