Эксперт о спасении Арала: надо привлекать частный бизнес – фондов не хватит

Исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Искандар Абдуллаев уверен, что только совместные усилия стран Приаралья, а также крупных международных организаций способны преодолеть эту экологическую катастрофу.

Абдуллаев подчеркнул, что изменение климата – не абстрактная фантастика ученых, а реальность, в условиях которой необходимо научиться жить. Однако это тренд не только одной Центральной Азии, хотя там и наблюдается дефицит водных ресурсов, — это общемировая особенность.

"Конечно, четкого и сиюминутного решения это проблемы нет. Невозможно что-то размо сделать, чтобы все было исправилось. Надо постепенно подстраиваться под меняющиеся условия — выбирать соответствующие технологии и сферы производства, бережнее относиться к ресурсам. Одна из острных проблем в ЦА – это Аральское море. Есть определенные сдвиги, но нужно действовать сообща", — подчеркнул эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

По его словам, страны, граничащие с Аралом. Каждая в меру своих возможностей пытается не допустить распространению пустыни. Узбекистан активизировал работу по восстановлению зеленых насаждений, в Казахстане постепенно возрождают малый Арал. А Туркменистан занимается социальной поддержкой граждан из этих районов. Однако, уверен эксперт, и мировое сообщество не должно оставаться в стороне от этого процесса, так как ныне региональная проблема рискует превратиться общепланетарную.

"Однако фонды могут рано или поздно иссякнуть, и тогда странам самим придется решать свои экологические проблемы. Думаю, частный бизнес также должен подключиться к этой ситуации, посильно вкладывать в сохранение и восстановление природы", — заключил Абдуллаев.

На прошедшей 3-4 апреля в Ташкенте центрально-азиатской конференции по вопросам изменения климата обсудили как глобальные процессы, так и главную региональную проблему – спасение Арала.