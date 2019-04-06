"Я чувствую, что ничего не чувствую". Почему мы выгораем на работе?

Эмоциональное выгорание – состояние, когда все физические и психические силы истощаются, жизнь превращается в рутинный день сурка и не хочется даже хотеть чего-то хотеть. Часто выгорание случается из-за работы. Как с ним справиться? Давно ли люди стали испытывать это? Почему выгорают не только условные шахтёры и врачи, но и простые офисные клерки?

"Да, раньше работа мне нравилась, но сейчас я ее ненавижу", "Не получится, не успею – знаешь, мне уже как-то все равно". Если вы слышали что-то подобное от своих друзей или такие мысли проскакивали у вас самих, призадумайтесь: налицо эмоциональное выгорание от работы. Специалисты называют это состояние бичом современного поколения. Насколько серьезно выгорание и к чему оно может привести? Как его вовремя заметить и нейтрализовать? А было ли эмоциональное выгорание у людей прошлого – ведь им на работе приходилось в разы сложнее, чем нам? Разбирались Маша, Игорь и Ваня.

Антрополог и старший научный сотрудник РАНХиГС Александра Архипова объяснила, почему фразы "эмоциональное выгорание" не было в СССР, но есть в современной России. А психолог Мария Разлогова рассказала о воздействии длительного выгорания на организм человека.

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