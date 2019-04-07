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Тапка или тапок, а может тапочек? Отвечаем в два счета!

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Тема:
Подкасты РИА (43)
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Насколько быстро это - в два счета, можно ли поставить тапку в мужской род и когда примерно начинается бальзаковский возраст в наше время?

Насколько быстро это — в два счета, можно ли поставить тапку в мужской род и когда примерно начинается бальзаковский возраст — в подкасте о русском языке и его тонкостях. Слушайте и говорите правильно!

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Тема:
Подкасты РИА (43)



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