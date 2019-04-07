125 очков Кучерова, Вяльбе против соцсетей и хоккей в стиле НЮ

Тренер лыжной сборной Елена Вяльбе считает, что соцсети мешают спортсменам. Так ли это? Болельщица Салавата Юлаева пообещала выложить топлесс фотосессию, если команда выйдет в финал. Очередной скандальный самопиар?
Чемпионат мира по хоккею 2019: когда сборная Словении объявил состав.
01:00 - Никита Кучеров и 125 очков за сезон НХЛ;
18:20 - Елена Вяльбе и соцсети;
29:40 - болельщица "Салавата Юлаева" и откровенная фотосессия.
Капризы погоды не дали казахстанским юниорам выступить на ЧМ по фристайлу