Страх темноты

Многие взрослые люди боятся темноты рационально (маньяков, грабителей, убийц) и нерационально (призраков или монстров). Часто у этого страха есть более глубокие корни. Что если на самом деле никтофобия — это боязнь темноты внутри себя?

Социологи говорят, что не менее десяти процентов населения планеты боится темноты. А психотерапевты — что на самом деле страха темноты не существует. Эта фобия — всего лишь симптом, как температура при гриппе. Страх темноты — это следствие более глубоких и порой неожиданных страхов. Например, боязни смешно выглядеть или общаться с мужчинами.

Как добраться до первопричины страха темноты? Как справиться с этим страхом, чтобы он не преобразовался в другую фобию? Запрещать ли себе включать ночью светильник? А чем незнакомая темнота отличается от дружественной? Вместе с психотерапевтом Константином Ольховым и незрячим Евгением Арнапольским, заместителем начальника отдела социокультурных программ московского центра "Интеграция", разбираемся, как очистить темноту от потаенных страхов, принять и полюбить ее.

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