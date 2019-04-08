Светов: пока к России лишь предъявляют требования, но не идут навстречу

И НАТО, и Европейский союз во взаимоотношениях с Россией выбирают не равноправие, а диктатуру, заявил политолог Юрий Светов.

В эфире радио Sputnik журналист отметил, что отношения, в которых все организации требуют чего-то от России, но ничего не делают взамен, априори тупиковые.

"Есть одна общая закономерность в выступлениях представителей что НАТО, что Европейского союза, что Европарламента, что американцев. Они все говорят: "Если Россия сделает что-то, то и мы чего-то сделаем". Когда речь идет о равноправном партнерстве, так не бывает. Начинать, наверное, нужно с того, чтобы сделать что-то самим, и тогда Россия, со своей стороны, что-то сделает. А пока все связано с предъявлениями нам требований", – сказал Светов.

По его мнению, на диалог рассчитывать нельзя до тех пор, пока большинство общественных европейских институтов будет решать, кому дать слово, кому – нет.

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня этого года. При этом он призвал Москву заплатить взнос в бюджет организации.