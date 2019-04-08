IT-специалист: кто может скрываться за мнимыми друзьями в соцсетях

О том, чем опасен виртуальный мир для ребенка и как обезопасить его от мнимых друзей, - IT-специалист по информационной безопасности Бакыт Куручбеков.
В эфире Sputnik Кыргызстан эксперт рассказал, как злоумышленники пользуются наивностью детей в Сети. По его словам, необходимо научить ребенка правильно вести себя в социальных сетях.
"Ребенку надо объяснить, что нельзя доверять всем, с кем он ведет переписку. Нужно с осторожностью относиться к различным предложениям в Сети, особенно если просят о встрече, предоставлении адреса, если просят совершить какие-либо действия, которые могут навредить его здоровью. Объясните ребенку, что нельзя рассказывать, кем работают родители и родственники", — советует эксперт.
IT-специалист рассказал, что бывали даже случаи похищения ребенка людьми, с которыми он познакомился на просторах интернета.
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