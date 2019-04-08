Юрист: разводиться лучше цивилизованно

Если один из супругов не дает согласия на развод или у них есть несовершеннолетние дети, решение о расторжении брака принимается в судебном порядке.

"Иски о расторжении брака можно подавать по зарегистрированному месту проживания истца, если на его содержании есть несовершеннолетние дети или он не может по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам выехать к месту проживания ответчика. В суд нужно представить документ, подтверждающий, что у вас есть маленькие дети и поэтому вы не можете выехать в регион проживания ответчика (супруга). Затруднительность выезда можно подтвердить, если у вас есть престарелые или больные родители", — сказал Плужник на радио Sputnik Кыргызстан.

По договоренности супругов дело может рассматриваться по месту проживания или пребывания одного из них.

"В этом случае при подаче иска в суд истец также подает документы, подтверждающие, что он не может выехать к месту проживания ответчика. Окончательное решение о рассмотрении дела в суде по месту нахождения истца принимает судья после ознакомления с документами", — сказал юрист.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Семейные ссоры и измены: известна главная причина разводов в Узбекистане

Он подчеркнул, что заявления типа "не поеду в суд, потому что не хочу видеть супруга или мне не нравится суд" не принимаются. Всегда лучше решать семейные проблемы и вести бракоразводный процесс цивилизованно.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане в 2019 году количество разводов увеличилось на 131 случай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Известно, что 48% обратившихся в суд разводятся из-за систематических семейных конфликтов, 16% не проживают совместно, в 9% случаев поводом служит бездетность семей, проблемы миграции не устраивают 7% расстающихся, 6% обвиняют свою половинку в супружеской измене, 3% не устраивают материальные трудности, 2% семей расстаются из-за алкогольной или наркотической зависимости второй половинки.