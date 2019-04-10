Ребковец: слово "диктатор" имеет исключительно позитивный оттенок

О слове "диктатор" и возможной его замене на слово с более мягким значением говорили участники видеомоста Таллин — Москва — Минск — Тбилиси, посвященного проведению "Тотального диктанта — 2019".

Значение слова "диктатор" буквально говорит о том человеке, который что-то диктует. Поскольку речь идет о непосредственном участнике акции "Тотальный диктант", значение слова приобретает исключительно позитивный оттенок, утверждает руководитель проекта Ольга Ребковец.

© Sputnik / Владимир Астапкович Каракалпакстанцы проверят свою грамотность – где пройдет Тотальный диктант

Она объяснила, что и само слово "диктатор", и сам "Тотальный диктант" — понятия "не серьезные".

"Мы вкладываем в это слово достаточную долю юмора, и, знакомя с этим словом наших участников, нашу аудиторию, мы говорим, что здесь есть каламбур. По этому слову мы уже определяем "свой-чужой" среди аудитории "Тотального диктанта", — сказала она.

Руководитель проекта подчеркнула, что "Тотальный диктант" призван нести людям добро и любовь, а поэтому и в словах, сопутствующих акции, меняются смысл и оттенки значения с негативного на позитивный.

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