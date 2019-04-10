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Председатель профсоюза московских таксистов Александр Макаров

Макаров: надо ужесточить правила по отношению к мигрантам-таксистам

Из личного архива Александра Макарова
Радио
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Председатель профсоюза московских таксистов Александр Макаров пояснил, при каких условиях мигранты могут работать в службе такси на территории России.

Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин считает недостаточным требование к квалификации таксистов в виде стажа вождения в три года.

По его данным, в ходе десятидневного рейса в Москве выявили свыше 300 таксистов без водительских документов и свыше 100 водителей в состоянии опьянения.

По мнению Макарова, в России нужно ужесточать правила работы в такси для мигрантов, которые часто имеют водительское удостоверение нероссийского образца, что в корне неправильно.

"Мигранты в России должны подтверждать свою квалификацию, показывать знания русского языка и проходить тест на адекватность. Необходимо ужесточить правила по отношению к мигрантам. Они должны получать статус водителя именно в России. Сейчас разрабатывается такой закон. Мы добиваемся того, чтобы мигранты получали водительское удостоверение в РФ", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что правила вождения в России и других странах Центральной Азии отличаются, именно поэтому новые меры необходимы.




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