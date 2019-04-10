Эксперт: как закон о "резиновых" квартирах повлиял на приток мигрантов в РФ

Заместитель директора Института стран СНГ, заведующая отделом диаспоры и миграции Александра Докучаева рассказала, почему в Россию приезжает все меньше мигрантов.

Прирост мигрантов в России в прошлом году оказался минимальным с 2005 года. В минувшем году в РФ прибыли 124,9 тысячи иностранцев, при этом со второго по четвертый квартал их приток был вдвое ниже, чем годом ранее.

Больше всего снизился поток мигрантов из Узбекистана и с Украины.

"Безусловно, очень серьезным моментом является обязательное требование, влекущее при неисполнении самые строгие наказания, вплоть до депортации с запретом на въезд, — это проживание по адресу регистрации. Известно, что это не так просто сделать. Закон о так называемых "резиновых" квартирах был принят, по сути, против трудовых мигрантов, которые приезжали в Россию и десятками регистрировались в одной квартире. Ее владелец зарабатывал, люди на самом деле жили неизвестно где, как считает миграционная служба. Ничего другого не придумали, кроме как принять такой закон", — отметила Александра Докучаева в эфире радио Sputnik.

При отсутствии в России свободного рынка арендного жилья принятие такого закона повлечет серьезные изменения, считает эксперт. По ее словам, уже идет переориентация миграционных потоков на другие страны, слабеет российский рынок труда.

Полный комментарий Александры Докучаевой слушайте в радиоподкасте.