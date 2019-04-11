Президент Беларуси назвал главных зачинщиков войн на планете

Рост напряженности и возникновение горячих точек на планете происходят из-за того, что кто-то постоянно претендует на богатые природные ресурсы в различных странах, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

В эфире Sputnik Беларусь глава государства пояснил, что главным мировым игрокам выгодна агрессивная позиция в странах с богатыми природными ресурсами.

"Что это за игроки? Вы их хорошо знаете. Одни себя ведут агрессивно. Другие занимаются пустой риторикой ― очень много кричат, но, тем не менее, подливают масла в огонь. Третьи молчаливо стараются влиять на ситуацию в мире. Но каждый из этих гигантских игроков имеет определенную цель ― разделяй и властвуй", ― сказал белорусский лидер в интервью турецкому информагентству "Анадолу".

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