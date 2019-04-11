Бурджанадзе: Саакашвили хочет убедить Россию, что будет паинькой

"У меня осталось впечатление, что он как бы хотел и России показать, что, вот, если я вернусь к власти, я буду паинькой и хорошим парнем… Конечно же, он не вернется в Грузию без каких-либо гарантий, а этих гарантий у него не будет. И я сомневаюсь, что он реально имеет какой-либо шанс вернуться к власти в Грузии. Но это игра между Иванишвили (основатель "Грузинской мечты". – Ред.) и Саакашвили, которая, в принципе, на данном этапе выгодна обоим. Иванишвили использует Саакашвили как пугало, а Саакашвили наоборот – Иванишвили", – сказала Бурджанадзе в интервью Sputnik Грузия.

Саакашвили покинул Грузию в дни вступления в должность четвертого президента страны Георгия Маргвелашвили, в ноябре 2013 года, и с тех пор не возвращался на родину. Экс-президент находится во внутригосударственном розыске.