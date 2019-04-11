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Лидер партии Демократическое движение Нино Бурджанадзе
Sputnik

Бурджанадзе: Саакашвили хочет убедить Россию, что будет паинькой

Радио
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Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе высказала свое мнение по поводу одного из последних интервью бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"У меня осталось впечатление, что он как бы хотел и России показать, что, вот, если я вернусь к власти, я буду паинькой и хорошим парнем… Конечно же, он не вернется в Грузию без каких-либо гарантий, а этих гарантий у него не будет. И я сомневаюсь, что он реально имеет какой-либо шанс вернуться к власти в Грузии. Но это игра между Иванишвили (основатель "Грузинской мечты". – Ред.) и Саакашвили, которая, в принципе, на данном этапе выгодна обоим. Иванишвили использует Саакашвили как пугало, а Саакашвили наоборот – Иванишвили", – сказала Бурджанадзе в интервью Sputnik Грузия.

Саакашвили покинул Грузию в дни вступления в должность четвертого президента страны Георгия Маргвелашвили, в ноябре 2013 года, и с тех пор не возвращался на родину. Экс-президент находится во внутригосударственном розыске.

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Теги:
Михаил Саакашвили, Грузия



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