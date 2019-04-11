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Владимир Евсеев
Sputnik / Владимир Трефилов

Евсеев: женщины укрепят воинскую дисциплину в армии Узбекистана

Радио
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Заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев объяснил, зачем Минобороны Узбекистана набирает девушек для службы.

Про мнению эксперта, девушки в армии, в том числе в узбекской армии по контракту, не должны участвовать в боевых действиях, например, в разминировании.

Посетительница на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© Sputnik / Алексей Филиппов
Минобороны Узбекистана объявило набор девушек для службы

"А вот участвовать женщинам в обеспечении боевых действий – это совершенно нормально, например, работа медицинского персонала, связистов, в тылу различные должности", - сказал Евсеев в эфире радио Sputnik Узбекистан.

Он подчеркивает, что женщины более ответственно относятся к службе.

"Я думаю, такие реформы будут способствовать укреплению воинской дисциплины", - говорит Евсеев.

К тому же, по словам эксперта, появится возможность более качественно отбирать военнослужащих для боевых действий. Также в обществе сложится "более адекватное восприятие роли женщин".

Теги:
Министерство обороны России, Министерство обороны Узбекистана, Россия, Вооруженные силы, Армия, Узбекистан



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