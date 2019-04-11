Евсеев: женщины укрепят воинскую дисциплину в армии Узбекистана

Про мнению эксперта, девушки в армии, в том числе в узбекской армии по контракту, не должны участвовать в боевых действиях, например, в разминировании.
"А вот участвовать женщинам в обеспечении боевых действий – это совершенно нормально, например, работа медицинского персонала, связистов, в тылу различные должности", - сказал Евсеев в эфире радио Sputnik Узбекистан.
Он подчеркивает, что женщины более ответственно относятся к службе.
"Я думаю, такие реформы будут способствовать укреплению воинской дисциплины", - говорит Евсеев.
К тому же, по словам эксперта, появится возможность более качественно отбирать военнослужащих для боевых действий. Также в обществе сложится "более адекватное восприятие роли женщин".