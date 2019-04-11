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Сергей Гаврилов - председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества
Sputnik

Депутат Госдумы РФ: получение патента зарубежными звездами – избыточная мера

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Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов утверждает, что творческих деятелей нужно избавить от получение патента.

"Сегодня для того, чтобы приехать с творческой целью в Россию, нужно получить патент или разрешение на работу, особенно для заезжих звезд это парадоксально. С одной стороны, мы хотим отказаться от требования выдачи патента, а с другой, хотим разгрузить наши учреждения культуры и искусства от необходимости получения разрешения, так как это сложная бюрократическая долгая процедура", - сказал Гаврилов в интервью Sputnik Таджикистан.

© Sputnik / Artur Lebedev
Иностранных творческих работников в России хотят освободить от патентов

Депутат подчеркивает, "важно, чтобы как можно больше творческих работников, преподавателей, ученых и культурных деятелей приезжало в Россию для проведения выставок, мастер-классов, авторских встреч, спектаклей". 

Эксперт также отметил, что сейчас Госдума готовит ряд законов по упрощению процедуры получения вида на жительство для студентов-отличников или людей высококвалифицированных профессий, "которые могли бы укрепить экономику России".

Теги:
трудовой патент, патент, Мигранты, Россия



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