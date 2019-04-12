Эксперт о визите Токаева в Ташкент: Узбекистан для ЦА незаменим

Директор Аналитического центра МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев прокомментировал предстоящую поездку президента Казахстана в Ташкент и объяснил, почему Касым-Жомарт Токаев выбрал для визита именно Узбекистан.

У президента Узбекистана Шавката Мирзиёева сложились очень теплые взаимоотношения с прежним руководителем Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, и Касым-Жомарт Токаев, видимо, хочет поддержать эту традицию, заявил эксперт Sputnik Узбекистан.

Узбекистан как самая большая по населению страна региона, расположенная в центре Центральной Азии, с точки зрения центральноазиатской интеграции незаменима. Без Узбекистана никакого регионального взаимодействия быть не может.

Политика Казахстана всегда заключалась в том, чтобы развивать сотрудничество с Узбекистаном, создавая тем самым базис для центральноазиатской интеграции. Без этого невозможно решить много экономических проблем между Казахстаном и соседними странами. А также проблем с безопасностью – а там много всего: и религиозный экстремизм, и контрабанда, и наркотики.

Эксперт отметил также, что развитие отношений между Казахстаном и Узбекистаном никому не мешает. Например, если в Европе с напряжением следили за визитом казахстанского лидера в Россию, то его визит в соседний Узбекистан будет воспринят совершено спокойно на Западе.

© Sputnik / Григорий Сысоев Первая встреча: известны даты визита Токаева в Узбекистан

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева 14 апреля посетит республику с двухдневным государственным визитом.

Это будет первая встреча глав двух государств после вступления Токаева в должность президента Казахстана.

Главы государств, в частности, примут участие в официальном открытии Года Казахстана в Узбекистане, который начнется концертом казахстанских артистов и станет логическим продолжением успешно завершившегося Года Узбекистана в братской соседней стране.

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