Страх сказать "нет"

Итак, как распознать, не манипулируют ли вами, не сели ли на шею? Где проходит грань между обязательствами, человеческими отношениями и злоупотреблением.
Как научиться правильно формулировать отказ, чтобы не обидеть человека? И в каких ситуациях нужно проявлять гибкость, а в каких - твердо и с удовольствием говорить "нет" и этого будет достаточно?
Вместе с клиническим психологом, доктором психологических наук Марией Киселевой и психиатром Константином Ольховым разбираемся, делает ли отказ вас плохим человеком.
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