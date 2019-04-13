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Страхи

Страх сказать "нет"

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Вы боитесь говорить "нет". Сколько раз так было? Вдруг обидите, вдруг подумают о вас плохо. Не хотите, но согласитесь, даже если нет ни времени, ни сил, ни денег выполнить просьбу. Останетесь дежурить, пустите гостей на неделю в квартиру, отдадите билет на концерт...

Итак, как распознать, не манипулируют ли вами, не сели ли на шею? Где проходит грань между обязательствами, человеческими отношениями и злоупотреблением.

Страхи
Страх смерти

Как научиться правильно формулировать отказ, чтобы не обидеть человека? И в каких ситуациях нужно проявлять гибкость, а в каких - твердо и с удовольствием говорить "нет" и этого будет достаточно?

Вместе с клиническим психологом, доктором психологических наук Марией Киселевой и психиатром Константином Ольховым разбираемся, делает ли отказ вас плохим человеком.

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