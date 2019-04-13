"Хватит ее лайкать!" Как понять, где паранойя, а где – измена?

"Она с тем парнем появляется онлайн ВКонтакте в одно и то же время!", "Почему он лайкает всех, кроме меня?", "Он не отвечает мне уже час. Наверно, с бывшей общается". Для одних все это — пустяки, на которые глупо обращать внимание. Для других же — серьезная проблема, которая может привести к расставанию.
Маша, Ваня и Асмик разбирались, что делать, если тебе микроизменяют, и что делать, чтобы не микроизменить самому.
О том, являются ли микроизмены "звоночками" в отношениях и нужно ли их вообще отслеживать, рассказала семейный психолог Екатерина Сиванова.
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