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Страхи

Страх смены работы

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Тема:
Подкасты РИА (50)
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Вы чувствуете, что работа перестала приносить вам удовольствие. Отношения с коллективом не складываются, кажется, что руководитель вас не ценит.

С утра тяжело встать, а главное – как будто незачем. Вы все чаще задумываетесь о поиске новой работы, но страх перемен и неизвестности парализует. Как заставить себя выйти на рынок вакансий? И нужно ли?

Как вообще понять, что c нынешней работы пора уходить? Как не спутать это с простой усталостью? А если все же решил, как набраться смелости и как правильно настроить себя на поиск новой работы?

Вместе с экспертом портала HeadHunter Еленой Лондарь, психологом и коучем Сергеем Ключниковым и носителем страха – выпускницей МГТУ имени Баумана Валерией Сапрыкиной, которая боялась менять работу, разбираемся, чего мы на самом деле опасаемся, начиная поиск работы. А также обсуждаем, нужно ли соответствовать на 100% требованиям в вакансии и нужно ли отвечать на все вопросы во время собеседования.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (50)
Теги:
Аудио, работа, РИА Новости, подкаст



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