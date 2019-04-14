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Главный реаниматолог Москвы о "деле врачей", открытых реанимациях и "сливе"

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Тема:
Подкасты РИА (50)
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Денис Проценко — харизматичный и молодой главный реаниматолог Москвы — с предельной откровенностью и жесткостью о том, почему "реаниматологи не ублюдки", кто сливает информацию в "желтые СМИ" и похоронные бюро, нужно ли благодарить врачей, почему преследуют врачей и чем это напоминает 53-й год.

Полностью должность Дениса Проценко звучит так: главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница имени С.С. Юдина ДЗМ", заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Он один из тех докторов-управленцев, которые формируют совсем новые смыслы российской и столичной медицины. И доктора много что беспокоит.

Слушайте, почему московская скорая помощь стала одной из лучших в мире, что должны выучить российские врачи, чтобы войти в мировую элиту, когда реаниматологи просят их не реанимировать, о конфликте морали и права в медицине, о законе "доброго самаритянина", противостоянии хирургов и анестезиологов и почему профессия медицинской сестры через десять лет войдет в топ самых престижных.

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Тема:
Подкасты РИА (50)



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