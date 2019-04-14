22:16 14 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.37
  • EUR9477.37
  • USD8451.37
Поиск
ИноСМИ. Серьезно
Sputnik

100 дней во власти безумия: почему важно помнить о геноциде в Руанде?

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (52)
35 0 0

800 тысяч смертей за три месяца – со времен геноцида в Руанде прошло уже 25 лет. С профессором Иваном Владимировичем Кривушиным выясняем, как в одночасье люди превращались в палачей с мачете и почему мировое сообщество отвернулось от Руанды, как от чумного больного.

800 тысяч смертей за три месяца – скорость уничтожения тутси в 1994 году в пять раз превышала скорость убийств во время Холокоста. Со времен геноцида в Руанде прошло уже 25 лет, и сегодня весь мир с содроганием вновь перелистывает страницы той чудовищной истории. Африка для многих по-прежнему остается белым пятном и на карте мира, и в картине мира среднестатистического гражданина. И такие годовщины – это, конечно, повод напомнить и переосмыслить события тех лет.

Это эксклюзивный эпизод подкаста: шеф-редактор ИноСМИ Софья Рагозина побеседовала с профессором Высшей школы экономики, ведущим научным сотрудником Центра африканских исследований Института всеобщей истории РАН, а также автором научного бестселлера "Сто дней во власти безумия: руандийский геноцид 1994 г." Иваном Владимировичем Кривушиным о том, как в одночасье люди превращались в палачей с мачете и почему мировое сообщество отвернулось от Руанды, как от чумного больного.

Кроме этого, мы узнаем:
- действительно ли хуту и тутси разные этнические группы, и зачем засовывать два пальца в одну ноздрю, чтобы удостовериться в том, что ты хуту?

- планировался ли геноцид заранее или "что-то пошло не так" и как происходило "крещение кровью"?

- как рядовые участники геноцида объясняли свое участие в кровавых расправах?
- почему массовое насилие может вернуться в Руанду?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (52)



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Самые необычные гости фестиваля Coachella
Самые необычные гости фестиваля Coachella
Подходи по одному: миниатюрный щенок "раскидал" трех львов – видео
Зоопарк на орбите
Животные-космонавты: кто из зверей опередил Гагарина

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054