Никольская: на "Тотальный диктант" люди приходят как на праздник

Никольская отметила, что участие в диктанте для многих жителей Узбекистана стало доброй ежегодной традицией. Людям нравится атмосфера мероприятия.
"На площадках царила душевность, несмотря на то, что некоторые аудитории не вмещали всех желающих", - сказала эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.
Белые рубашки и улыбки на лице: тотальный диктант в Ташкенте - видео
Она обратила внимание на то, что на акцию пришли даже те люди, для кого русский - не родной язык.
Никольская подчеркнула, что в следующем году количество площадок в Ташкенте увеличится.
Напомним, в этом году "Тотальный диктант" состоялся в трех городах Узбекистана — Ташкенте, Намангане и Нукусе.