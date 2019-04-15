Никольская: на "Тотальный диктант" люди приходят как на праздник

Координатор "Тотального диктанта" в Ташкенте Наталья Никольская рассказала, как в узбекской столице прошла популярная акция.

Никольская отметила, что участие в диктанте для многих жителей Узбекистана стало доброй ежегодной традицией. Людям нравится атмосфера мероприятия.

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"На площадках царила душевность, несмотря на то, что некоторые аудитории не вмещали всех желающих", - сказала эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

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Она обратила внимание на то, что на акцию пришли даже те люди, для кого русский - не родной язык.

Никольская подчеркнула, что в следующем году количество площадок в Ташкенте увеличится.

Напомним, в этом году "Тотальный диктант" состоялся в трех городах Узбекистана — Ташкенте, Намангане и Нукусе.