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Алексей Зубец

Зубец о зоне свободной торговли: войти в нее не готовы многие страны СНГ

CC0 / MiLaNa19 / Алексей Зубец
Радио
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Проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал, как изменилось соглашение о зоне свободной торговли в странах СНГ.

Протокол об изменениях и дополнениях к Соглашению о зоне свободной торговли был подписан в апреле 1999 года в Москве. Это рамочный документ, который должен был быть адаптирован к законодательству каждого государства. Документ подписали президенты Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Украины.

Взамен действовавшего в СНГ двустороннего режима свободной торговли вводился многосторонний, отменялись все пошлины, а также налоги и сборы, которые имели количественные ограничения на ввоз и вывоз товаров во взаимной торговле государств-участников ЗСТ.

Зубец считает, что любой многосторонний договор лучше, чем система двусторонних, потому что двусторонний принцип увеличивает количество бумаг, которые необходимо подписывать, а отсюда возникает масса проблем.

"Безусловно, приоритет должен быть за межстрановыми многосторонними соглашениями по аналогии с Евразийским экономическим пространством. Именно в этом направлении необходимо двигаться. Другое дело, что многие страны не готовы входить в такие объединения, потому что боятся потерять свой суверенитет - систему управления собственной экономикой и социальными процессами в стране", - рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что Туркменистан, Азербайджан, Грузия и Молдова пока что сотрудничают на уровне двусторонних отношений, а вот у Узбекистана есть некие перспективы вхождения в единое экономическое пространство.




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