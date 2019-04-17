Некуда сажать всех желающих: Каримов об интересе узбекистанцев к хоккею

"Количество зрителей постоянно растет, у нас даже пока нет возможности вместить всех желающих. Но с сентября, когда начнется новый сезон, мы планируем уже перенести все игры первенства в новую "Хумо-Арену", думаю, зрителей станет намного больше", — заявил Каримов в интервью Sputnik Узбекистан.
В дебютном чемпионате Узбекистана по хоккею приняли участие четыре команды: "Хумо", "Ташкент", "Семург" и "Бинокор". После первого этапа в плей-офф, а затем и в финальную стадию вышли "Бинокор" и "Семург". В серии из пяти игр победу праздновали хоккеисты "Семурга", одолевшие в решающем поединке своих соперников со счетом 4:1.