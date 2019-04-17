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Сергей Ермаков

Политолог: внутри НАТО нарастают серьезные противоречия

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Эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков отметил, что уже сейчас Франция и Германия активно выступают против давления США, которые насаждают свое превосходство.

Созданный в 1949 году Североатлантический альянс после распада Советского Союза, против которого изначально и работал блок, пытался найти себе новое место в мировой повестке дня.

"НАТО перешло к агрессивным наступательным действиям. Мы наблюдали это в военных операциях блока в Югославии, Ливии и других странах и регионах мира", — отметил политолог в эфире радио Sputnik.

Самолёты F-16
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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По его словам, внутри НАТО из-за давления США растут серьезнейшие противоречия.

"Уже сейчас ведущие европейские государства — Франция и Германия — активно выступают против давления США, учитывая, что руководство этих стран видит, что у них есть реальные угрозы — не российское нападение на Европу, а международный терроризм и неконтролируемая миграция", — сказал политолог.

Он подчеркнул, что НАТО продолжает тенденцию фактически возвращения к истокам — поиску внешнего врага.

"Все это не даст миру ничего хорошего, будет расти конфронтация, под угрозой окажется глобальная безопасность. Именно гонка вооружений, навязываемая Европе из-за океана, может оказаться фатальной для будущего военного блока НАТО", — сказал Ермаков.

Полный комментарий политолога слушайте в радиоподкасте.

Теги:
США, политика, НАТО



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