Мы хотим отдать банкам все: Курбанов о том, зачем Узбекистану система Humo

Директор Национального межбанковского процессингового центра Шухрат Курбанов разъяснил журналистам, что собой представляет создаваемая платежная система Huma и какие преимущества она даст клиентам и финансовым учреждениям

В первую очередь Курбанов подчеркнул, что платежная система Humo – это попытка открыть банковскую систему Узбекистана для всех международных платежных сервисов, сделав оплату удобной и безопасной.

"Эта система призвана создать в республике совершенно новую, отвечающую мировым требованиям платежную инфраструктуру. Это не только карты и терминалы, это еще и набор сервисов и возможностей. Сейчас проблема платежной системы Узбекистана в ее закрытости, мы же работаем над тем, чтобы в наших терминалах и банкоматах можно было обслуживаться всем держателям карт – и Visa, и MasterCard, и Google Pay. Мы отдадим банкам все, создадим инфраструктуру и передадим ее банкам, чтобы они сами использовали ее и нужные им платежные системы", — отметил представитель НМПЦ.

© Sputnik / Александр Кряжев Карты Humo начнут выпускать с 1 мая

Создаваемая система обеспечит не только удобство платежей – в любое время и в любом терминале по стране, но и повысит безопасность и стабильность работы.

"Главный недостаток централизованной системы в том, что она имеет единую точку ошибки. Если сбой происходит, то страдают все. При новом подходе, условные 29 банков Узбекистана по сути станут минипроцессинговыми центрами, а значит при возможном сбое можно будет воспользоваться другой резервной системой и снять деньги или совершить покупку", — пояснил Курбанов.

Представитель НМПЦ признал, что сегодня Узбекистан сильно отстал по платежным технологиям от ведущих стран мира, где давно используют не только бесконтактные карты, но и вообще перешли на оплату по мобильному телефону, не доставая даже карту из портмоне.

Говоря о выпуске новых карт, Курбанов заметил, что в перспективе будет совершенствоваться их функционал и набор возможностей.

"Не удивлюсь, если через несколько лет в кошельке наших граждан будет не одна или две, а пять разных банковских карт – дебитовые, кредитные, с кэш-бэком, карты лояльности и так далее. Это мировая практика и мы также будем расширять возможности наших платежных систем", — заключил он.

© Sputnik / Алексей Филиппов Круглосуточные онлайн-платежи по Humo станут доступны до конца лета

Карты новой платежной системы Humo начнут выпускать и выдавать на руки населению уже с 1 мая 2019 года. Для их обслуживания создается специальная инфраструктура, например, в столице уже действуют и прошли проверку порядка 40 тысяч терминалов, которые в скором времени будут способны принимать платежи от всех основных мировых систем расчетов.

Подробнее о будущем системы слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.