Мы хотим отдать банкам все: Курбанов о том, зачем Узбекистану система Humo

"Эта система призвана создать в республике совершенно новую, отвечающую мировым требованиям платежную инфраструктуру. Это не только карты и терминалы, это еще и набор сервисов и возможностей. Сейчас проблема платежной системы Узбекистана в ее закрытости, мы же работаем над тем, чтобы в наших терминалах и банкоматах можно было обслуживаться всем держателям карт – и Visa, и MasterCard, и Google Pay. Мы отдадим банкам все, создадим инфраструктуру и передадим ее банкам, чтобы они сами использовали ее и нужные им платежные системы", — отметил представитель НМПЦ.
"Главный недостаток централизованной системы в том, что она имеет единую точку ошибки. Если сбой происходит, то страдают все. При новом подходе, условные 29 банков Узбекистана по сути станут минипроцессинговыми центрами, а значит при возможном сбое можно будет воспользоваться другой резервной системой и снять деньги или совершить покупку", — пояснил Курбанов.
Представитель НМПЦ признал, что сегодня Узбекистан сильно отстал по платежным технологиям от ведущих стран мира, где давно используют не только бесконтактные карты, но и вообще перешли на оплату по мобильному телефону, не доставая даже карту из портмоне.
Говоря о выпуске новых карт, Курбанов заметил, что в перспективе будет совершенствоваться их функционал и набор возможностей.
"Не удивлюсь, если через несколько лет в кошельке наших граждан будет не одна или две, а пять разных банковских карт – дебитовые, кредитные, с кэш-бэком, карты лояльности и так далее. Это мировая практика и мы также будем расширять возможности наших платежных систем", — заключил он.
Подробнее о будущем системы слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.