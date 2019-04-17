Ахмедходжаев рассказал о возможном открытии технопарка в Джизакской области

Заместитель хокима Джизакской области Азим Ахмедходжаев рассказал, что в регионе может появиться технопарк, который займется изучением технологий блокчейн.

"Сейчас при помощи Национального агентства проектного управления мы изучаем возможность организации в одном из районов нашей области некоего технопарка, который будет заниматься изучением и организацией бизнеса на принципах блокчейн-технологий", - сообщил замхокима Sputnik Узбекистан.

Он подчеркнул, что региону интересны все "трендовые технологии", например, связанные с организацией баз цифровой обработки данных.

Ахмедходжаев обратил внимание на то, что области любопытен опыт России в этой сфере.