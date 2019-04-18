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Руководитель НМЦ Управление отходами и вторичными ресурсами при Минпромторге России Владимир Марьев
© Foto : Из личного архива Владимира Марьева

Марьев: ресурсы от утилизации отходов должны быть востребованы на рынке

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Руководитель НМЦ "Управление отходами и вторичными ресурсами" при Минпромторге России Владимир Марьев рассказал, как Узбекистану довести переработку твердых бытовых отходов до 60% к 2028 году.

"Вторичные ресурсы, которые будут образовываться при сортировке отходов, должны быть востребованы в первую очередь в рамках государственного заказа или же они должны быть востребованы в рамках рыночных отношений", - подчеркивает эксперт в интервью радио Sputnik Узбекистан.

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По его словам, также необходимо наладить контроль за исполнением закона.

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К тому же Марьев советует обратить внимание на опыт других стран, которые минимизируют число мусорных полигонов, среди них - Япония, Корея Швеция и Германия.

Шавкат Мирзиёев утвердил Стратегию по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в Узбекистане на 2019-2028 годы. Предполагается, что ее реализация позволит создать эффективную систему переработки твердых бытовых отходов с необходимой инфраструктурой, усовершенствовать ценообразование и оптимизировать тарифы в сфере санитарной очистки, сократить объемы мусора, отправляемого для захоронения на полигонах, а также использовать отходы в качестве альтернативного топлива.

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Теги:
Отходы, Узбекистан, мусор



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