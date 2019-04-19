Онищенко рассказал, как подготовиться ко встрече с клещом

Клещи отлично ощущают места наибольшего скопления людей и животных, поэтому в таких местах их больше всего - это городские парки и скверы, лесные поляны, прибрежные зеленые зоны, пастбища. Подробнее об этом - самый известный эпидемиолог России Геннадий Онищенко.

Раннее таяние снега и устойчивая теплая погода поспособствуют пробуждению клещей.

В эфире Sputnik Беларусь первый заместитель Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, как уберечь себя и свою семью от укуса опасного насекомого, а также о том, как подготовить свой дачный участок ко встрече с ним.

В первую очередь, отмечает академик РАМН, всем в обязательном порядке надо вовремя прививаться от клещевого энцефалита.

Онищенко напомнил, что при выборе спреев от укусов клеща надо внимательно читать аннотацию, да и нужно быть внимательнее к месту приобретения товара.

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"Если это куплено где-то в не совсем надежной торговой точке, тогда мы с вами должны обвинить себя в этом. Если это куплено в солидном магазине, и он не действует, а там написано, что он именно от клеща, а может еще и с тараканом этот спрей бороться, но клещ и таракан ― немножко разные живые существа, то здесь нужно будет предъявить претензии", ― считает Онищенко.

Не надо забывать и про общеизвестные, но весьма действенные способы борьбы с клещами.

"Одежда не должна помогать заползать… И после возвращения с поля или из леса нужно осмотреть себя. То же касается защиты животных. С полевыми цветами надо также вести себя настороженно, когда вы их рвете в порыве весеннего чувства (а в них может таиться клещ)", — говорит Онищенко.

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