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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Sputnik / Владимир Федоренко

Матвиенко: в борьбе с терроризмом не должно быть своих и чужих

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Председатель Совета Федерации, глава Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко отметила, что национальные парламенты и межпарламентские организации должны активнее бороться с распространением терроризма.

"Терроризм — смертоносная болезнь, которая проникает во все уголки планеты, принося с собой боль, страдания и разрушения, — заявила Валентина Матвиенко на прошедшей в Санкт-Петербурге конференции по противодействию международному терроризму. — Это самая большая угроза современной цивилизации со времен окончания Второй мировой войны".

Спикер отметила, что у террора нет национальности.

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"Он направлен против всех без исключения стран и народов. Поэтому с ним невозможно воевать поодиночке. Мы должны действовать мощным единым фронтом. Здесь не должно быть своих и чужих. Нам нужно отбросить все разногласия и споры ради этого большого общего дела. Здесь важную роль должны играть национальные парламенты, ведущие международные организации", — сказала Матвиенко.

По ее мнению, нельзя ограничиваться только борьбой с самими террористами. Необходимо делать все, чтобы не допускать возникновения условий для зарождения, снабжения и поддержки террора. Точками притяжения террористов, отметила спикер, в основном становятся государства с высоким уровнем бедности, безработицы, коррупции.

"Именно там рано или поздно проявляются межконфессиональные или межэтнические противоречия, и в итоге всходят побеги радикальной человеконенавистнической идеологии", — сказала Матвиенко.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
безопасность, Борьба с терроризмом, Валентина Матвиенко



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