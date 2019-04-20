Страх расплаты за хорошее

Как вообще понять, что страх расплаты за счастье начинает портить жизнь и влиять на твою успешность? Или, может, нужно быть этому страху благодарным за постоянную мобилизацию защитных механизмов?
Вместе с психологом и гипнотерапевтом Вячеславом Смирновым, врачом-психиатром и заместителем руководителя учебного центра Психиатрической клинической больницы № 1 им. Алексеева Ольгой Карпенко и носителем страха – студенткой Светланой Шнякиной, которая ищет подвох в собственном благополучии, разбираемся, кроется ли за страхом расплаты синдром отличника, поможет ли визуализации худшего возможного сценария и как не воспитать в своих детях тревожность по умолчанию.
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