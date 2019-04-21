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Почему "вверх тормашками" и почему лечат трудоголиков?

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Что летит вверх в выражении "вверх тормашками", почему быть дерзким — это не всегда плохо и что объединяет трудоголиков и пахарей?

Что означает слово "тормашки"? Почему в XIX веке дерзость была положительным качеством молодых людей и всегда ли хорошо работать запоем? Объясняем в подкасте о русском языке и его тонкостях.

Слушайте подкасты РИА Новости.




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