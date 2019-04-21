Почему "вверх тормашками" и почему лечат трудоголиков?

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Что летит вверх в выражении "вверх тормашками", почему быть дерзким — это не всегда плохо и что объединяет трудоголиков и пахарей?
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История Самарканда произвела огромное впечатление на президента Южной Кореи.
Узбекистан постоянно и конструктивно взаимодействует со странами ОДКБ, и в рамках объективной интеграции может быть заинтересован в возвращении в эту организацию, полагает военный обозреватель Александр Хроленко.
Старшая дочь президента Узбекистана посетила ряд объектов в Ташкентской области. По итогам посещения она оставила пост в Facebook, в котором просила узбекистнцев делиться своими мнениями по поводу роли школы в образовательном процессе общества.