Почему "вверх тормашками" и почему лечат трудоголиков?

Радио Получить короткую ссылку 26 0 0

Что летит вверх в выражении "вверх тормашками", почему быть дерзким — это не всегда плохо и что объединяет трудоголиков и пахарей?