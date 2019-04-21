"Наезд" Аяза Гулиева, бегство из СКА в США и конец сезона фигурного катания

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Почему Аяз Гулиев за полгода ежедневных новостей о деле Кокорина и Мамаева так и не усвоил, что за драку в публичном месте футболиста могут посадить в тюрьму?