"Наезд" Аяза Гулиева, бегство из СКА в США и конец сезона фигурного катания

Почему самый богатый клуб КХЛ так легко отпустил своих лидеров и зачем нашим лучшим хоккеистам НХЛ?
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Почему Аяз Гулиев за полгода ежедневных новостей о деле Кокорина и Мамаева так и не усвоил, что за драку в публичном месте футболиста могут посадить в тюрьму?
Почему самый богатый клуб КХЛ так легко отпустил своих лидеров и зачем нашим лучшим хоккеистам НХЛ?
Зачем запрещать в женском катании четверные прыжки и что такое "взрослое фигурное катание"?
Слушайте подкасты РИА Новости.
История Самарканда произвела огромное впечатление на президента Южной Кореи.
Узбекистан постоянно и конструктивно взаимодействует со странами ОДКБ, и в рамках объективной интеграции может быть заинтересован в возвращении в эту организацию, полагает военный обозреватель Александр Хроленко.
Старшая дочь президента Узбекистана посетила ряд объектов в Ташкентской области. По итогам посещения она оставила пост в Facebook, в котором просила узбекистнцев делиться своими мнениями по поводу роли школы в образовательном процессе общества.