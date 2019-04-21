14:12 21 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Бей. Беги!
© Sputnik /

"Наезд" Аяза Гулиева, бегство из СКА в США и конец сезона фигурного катания

Радио
Получить короткую ссылку
16 0 0

Почему Аяз Гулиев за полгода ежедневных новостей о деле Кокорина и Мамаева так и не усвоил, что за драку в публичном месте футболиста могут посадить в тюрьму?

Почему самый богатый клуб КХЛ так легко отпустил своих лидеров и зачем нашим лучшим хоккеистам НХЛ?

Зачем запрещать в женском катании четверные прыжки и что такое "взрослое фигурное катание"?

Слушайте подкасты РИА Новости.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Главная роль: актеры, попробовавшие себя в большой политике - фото
На видео попало, как обессиленный белый медведь просит у людей помощи
список запрещенных для иностранцев профессий в отраслях по регионам России
В каких сферах мигранты не могут работать в России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054