Эксперт РАНХиГС: покупка недостающего для пенсии стажа – неоднозначная мера

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин прокомментировал предложение властей Узбекистана разрешить докупать недостающий для начисления пенсии трудовой стаж. По его мнению, у такого подхода есть как свои плюсы, так и минусы.

В Узбекистане планируют ввести норму, согласно которой граждане, которым недостает для получения пенсии до 5 лет, смогут внести платеж в пенсионный фонд и тем самым компенсировать несколько лет стажа.

"Я знаю, что в некоторых странах существует такая практика, но дать однозначной оценки, хорошо это или плохо, я не могу. С одной стороны, для людей это плюс – если им немного не хватает, они вносят платеж и потом получают пенсию до конца жизни. Бюджет тоже тем самым пополняется. Но есть и недостатки определенные, поэтому каждая страна для себя решает по своему – разрешать ли докупать часть прав или нет", — отметил Горлин.

Российский опыт в этом смысле несколько иной. Россиянам предлагают доработать недостающий для пенсии стаж, "заморозив" текущую минимальную норму. То есть, при нынешних 10 годах человек, достигший пенсионного возраста, сможет в течение нескольких лет доработать положенный срок и получить пособие по минимальной планке, а не по той, которая будет к тому времени.

Говоря о минимальном трудовом стаже, эксперт подчеркнул, что установленные в Узбекистане 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин вполне вписываются в мировые стандарты. С одной стороны, это значительно больше, чем в России, где лишь через 5 лет минимальный стаж поднимут до 15, а с другой, ниже чем в некоторых государствах, где эта планка установлена на уровне 35 и даже 40 лет.

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