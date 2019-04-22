Эксперт РАНХиГС: покупка недостающего для пенсии стажа – неоднозначная мера

"Я знаю, что в некоторых странах существует такая практика, но дать однозначной оценки, хорошо это или плохо, я не могу. С одной стороны, для людей это плюс – если им немного не хватает, они вносят платеж и потом получают пенсию до конца жизни. Бюджет тоже тем самым пополняется. Но есть и недостатки определенные, поэтому каждая страна для себя решает по своему – разрешать ли докупать часть прав или нет", — отметил Горлин.
Говоря о минимальном трудовом стаже, эксперт подчеркнул, что установленные в Узбекистане 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин вполне вписываются в мировые стандарты. С одной стороны, это значительно больше, чем в России, где лишь через 5 лет минимальный стаж поднимут до 15, а с другой, ниже чем в некоторых государствах, где эта планка установлена на уровне 35 и даже 40 лет.
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