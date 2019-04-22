Митрофанова: Узбекистан сможет удержать профессионалов лишь идеологически

Согласно исследованиям рекрутинговой компании, наиболее востребованы в Узбекистане гуманитарные профессии, творческие специальности, а также сотрудники в сфере туризма и сервиса. При этом вопрос оттока квалифицированных кадров сохранен. Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова рассказала, за счет чего страна сможет удержать ценных профессионалов.

По мнению эксперта, кадровые сложности в большинстве постсоветских стран, в том числе в Казахстане и Узбекистане, связаны с переустройством системы образования и с поиском путей развития самих республик.

"Это процесс вполне объясним – система подготовки кадров у разных стран была разной, в зависимости от целей страны на этапе становления ее суверенитета. Сейчас главная проблема – это отток квалифицированных кадров. Пока этот вопрос решается, прежде всего, рыночными механизмами – кто больше предложит денег, тот и получит ценных сотрудников. Думаю, и Казахстану и Узбекистану необходимо развивать идеологический момент для удержания рабочей силы в стране, так как финансово условия пока выгоднее в РФ или за рубежом", — подчеркнула Митрофанова.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Стали известны самые востребованные профессии в Узбекистане

Говоря о превалировании гуманитарных специальностей, эксперт заметила, что в каких-то сферах в разные периоды наблюдается перекос, вызванный тем, что большинство выпускаемых ранее специалистов не востребованы на рынке труда из-за перенасыщенности этих сфер.

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