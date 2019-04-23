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Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Политолог: переговоры Путина и Ким Чен Ына – неприятный сюрприз для США

Радио
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Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, какое значение для разных стран имеют предстоящие российско-корейские переговоры.

Переговоры президента России Владимира Путина с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, по сообщениям СМИ, пройдут 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.

"Очевидно, что переговоры будут серьезными, потому что сама специфика Северной Кореи такова, что ее лидер не поедет, если заранее не заготовлено решение,  — сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik. — И, я думаю, что, конечно, для США сам факт этих переговоров — в определенном смысле неприятный сюрприз. (Президент США Дональд) Трамп многое поставил на то, что он "укротил" Северную Корею, а Северная Корея начинает переговоры с Россией".

При этом он отметил, что Китай "переживет" улучшение российско-корейских отношений, поскольку КНДР не является для него стратегическим партнером. А для Южной Кореи Северная Корея — страна, с которой никто не говорит и не договаривается, поэтому и визит Ким Чен Ына в Россию можно назвать для нее ударом, отметил политолог.

Полный комментарий Дмитрия Журавлева слушайте в радиоподкасте.

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Теги:
политика, США, КНДР, Владимир Путин, Ким Чен Нам



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