Политолог: переговоры Путина и Ким Чен Ына – неприятный сюрприз для США

"Очевидно, что переговоры будут серьезными, потому что сама специфика Северной Кореи такова, что ее лидер не поедет, если заранее не заготовлено решение, — сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik. — И, я думаю, что, конечно, для США сам факт этих переговоров — в определенном смысле неприятный сюрприз. (Президент США Дональд) Трамп многое поставил на то, что он "укротил" Северную Корею, а Северная Корея начинает переговоры с Россией".
При этом он отметил, что Китай "переживет" улучшение российско-корейских отношений, поскольку КНДР не является для него стратегическим партнером. А для Южной Кореи Северная Корея — страна, с которой никто не говорит и не договаривается, поэтому и визит Ким Чен Ына в Россию можно назвать для нее ударом, отметил политолог.
Полный комментарий Дмитрия Журавлева слушайте в радиоподкасте.