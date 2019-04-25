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Заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб выступает на VII Всероссийском конгрессе пациентов в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.
© Sputnik / Александр Натрускин

Новый уровень: замглавы Минпромторга РФ об итогах Expo-Russia в Ташкенте

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Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб рассказал в интервью Sputnik Узбекистан о первых итогах и договоренностях, достигнутых в рамках второй выставки Expo-Russia в Ташкенте. Особое внимание уделено медицине и инновациям.

По словам замглавы Минпромторга РФ, второй узбекско-российский форум вывел двусторонние отношения на совершенно новый уровень взаимодействия.

"Мы видим интерес и российских, и узбекских компаний в разных сферах – и легкая промышленность, инновации, медицина и фармацевтика. Так, уже подписано соглашение между двумя регуляторами в сфере обращения лекарственных препаратов. Причем, мы намерены не просто развивать поставку российского медоборудования, гаджетов или медикаментов, но и наращивать кооперацию между компаниями", — пояснил Сергей Цыб в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

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Он добавил, что форум еще в самом разгаре, поэтому более полные итоги можно будет подвести по его окончанию, однако уже сейчас понятны весомые результаты этой встречи.

Вторая выставка Expo-Russia – Uzbekistan 2019 проходит в Ташкенте с 24 по 26 апреля. В работе форума принимают участие делегации из 11 регионов России, а также порядка 500 компаний и организаций, представляющих около 30 субъектов РФ.

Теги:
Минпромторг, медицинское оборудование, фармацевтика, Медицина и здоровье, Выставка, Торговля, Узбекистан, Россия



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