Новый уровень: замглавы Минпромторга РФ об итогах Expo-Russia в Ташкенте

"Мы видим интерес и российских, и узбекских компаний в разных сферах – и легкая промышленность, инновации, медицина и фармацевтика. Так, уже подписано соглашение между двумя регуляторами в сфере обращения лекарственных препаратов. Причем, мы намерены не просто развивать поставку российского медоборудования, гаджетов или медикаментов, но и наращивать кооперацию между компаниями", — пояснил Сергей Цыб в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Вторая выставка Expo-Russia – Uzbekistan 2019 проходит в Ташкенте с 24 по 26 апреля. В работе форума принимают участие делегации из 11 регионов России, а также порядка 500 компаний и организаций, представляющих около 30 субъектов РФ.