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Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова
Roman Divulin

Митрофанова объяснила, почему Узбекистану сейчас нужны гуманитарии

Радио
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Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова рассказала о том, отчего зависит смена востребованных профессий в разных странах, и почему Узбекистану сейчас нужнее менеджеры и пиарщики.

По словам эксперта, в РФ аналогичный период переизбытка гуманитарных специалистов уже был, теперь аналогичные сложности добрались и до постсоветских стран.

"Смена приоритетов в кадровой политике любого государства зависит от конкретного исторического этапа и от тех задач, которые страна перед собой ставит. В какой-то момент становятся более востребованными технические специалисты, наращивающие производство и материальные блага. Когда эти потребности удовлетворены, то требуются специалисты иного рода – социологи, философы, пиар-менеджеры и другие специалисты с гуманитарным образованием", — пояснила Митрофанова.

По ее мнению, перекосы в ту или иную стороны возможны, поэтому необходимо регулировать систему образования, чтобы готовить востребованные кадры.

Более полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Безработица, Труд, Образование, Профессии медицины, Узбекистан



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