Митрофанова объяснила, почему Узбекистану сейчас нужны гуманитарии

"Смена приоритетов в кадровой политике любого государства зависит от конкретного исторического этапа и от тех задач, которые страна перед собой ставит. В какой-то момент становятся более востребованными технические специалисты, наращивающие производство и материальные блага. Когда эти потребности удовлетворены, то требуются специалисты иного рода – социологи, философы, пиар-менеджеры и другие специалисты с гуманитарным образованием", — пояснила Митрофанова.
По ее мнению, перекосы в ту или иную стороны возможны, поэтому необходимо регулировать систему образования, чтобы готовить востребованные кадры.
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