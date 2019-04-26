Шелищ: списки некачественных товаров не всегда могут оградить потребителя

В Узбекистане создадут базу данных некачественных товаров, формировать список сомнительных производителей и продукции будут сразу несколько ведомств. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ уверен, что потребители от этого выиграют, но не всегда такой подход может быть эффективным.

По мнению эксперта, соответствующие структуры, прежде всего Таможенный комитет, должны пресекать проникновение в республику несоответствующей стандартам и требованиям продукции еще на границе. Если речь идет о товарах внутреннего производства, то тут ситуация обстоит сложнее.

"Везде действует определенный контроль, например, санитарный, технический и т.п. Если выявляются товары, несоответствующие нормам, некачественные или опасные, они просто изымаются. Другое дело, что этот же товар может оказаться на полках в других магазинах страны. Тогда подобные базы данных помогут проинформировать потребителей, что тот или иной продукт или изделие покупать не следует. Но если речь идет о нефасованных продуктах – овощи, к примеру, то тут простому человеку не разобраться, откуда товар", — заявил Шелищ в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

© sputnik Стас Этвеш В Узбекистане создадут базу данных некачественных товаров

Говоря о российском опыте, он отметил, что вопросами мониторинга и информированием населения занимаются сразу две крупные структуры — Роскачество и Росконтроль. Они помогают потребителям ориентироваться при выборе того или иного товара, оценивая качество продукции с привлечением независимых организаций и специалистов.