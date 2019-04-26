20:15 26 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.78
  • EUR9493.15
  • USD8441.36
Поиск
Глава Союза потребителей России Петр Шелищ
© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Шелищ: списки некачественных товаров не всегда могут оградить потребителя

Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0

В Узбекистане создадут базу данных некачественных товаров, формировать список сомнительных производителей и продукции будут сразу несколько ведомств. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ уверен, что потребители от этого выиграют, но не всегда такой подход может быть эффективным.

По мнению эксперта, соответствующие структуры, прежде всего Таможенный комитет, должны пресекать проникновение в республику несоответствующей стандартам и требованиям продукции еще на границе. Если речь идет о товарах внутреннего производства, то тут ситуация обстоит сложнее.

"Везде действует определенный контроль, например, санитарный, технический и т.п. Если выявляются товары, несоответствующие нормам, некачественные или опасные, они просто изымаются. Другое дело, что этот же товар может оказаться на полках в других магазинах страны. Тогда подобные базы данных помогут проинформировать потребителей, что тот или иной продукт или изделие покупать не следует. Но если речь идет о нефасованных продуктах – овощи, к примеру, то тут простому человеку не разобраться, откуда товар", — заявил Шелищ в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Торгово-экономическая ярмарка-выставка СУГД 2017
© sputnik Стас Этвеш
В Узбекистане создадут базу данных некачественных товаров
Говоря о российском опыте, он отметил, что вопросами мониторинга и информированием населения занимаются сразу две крупные структуры — Роскачество и Росконтроль. Они помогают потребителям ориентироваться при выборе того или иного товара, оценивая качество продукции с привлечением независимых организаций и специалистов.

Теги:
Таможня, контроль качества, товары, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Выставка детских рисунков посвященная Дню победы
Выставка детских рисунков ко Дню победы в Ташкенте
Брызги, шум и беготня: щенок не может спокойно принять ванну - видео
Брызги, шум и беготня: щенок не может спокойно принять ванну - видео
Какого цвета бывают паспорта в разных странах
Паспорта мира: от чего зависит цвет документа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054