В Узбекистане создадут базу данных некачественных товаров, формировать список сомнительных производителей и продукции будут сразу несколько ведомств. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ уверен, что потребители от этого выиграют, но не всегда такой подход может быть эффективным.
Шелищ: списки некачественных товаров не всегда могут оградить потребителя
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По мнению эксперта, соответствующие структуры, прежде всего Таможенный комитет, должны пресекать проникновение в республику несоответствующей стандартам и требованиям продукции еще на границе. Если речь идет о товарах внутреннего производства, то тут ситуация обстоит сложнее.
"Везде действует определенный контроль, например, санитарный, технический и т.п. Если выявляются товары, несоответствующие нормам, некачественные или опасные, они просто изымаются. Другое дело, что этот же товар может оказаться на полках в других магазинах страны. Тогда подобные базы данных помогут проинформировать потребителей, что тот или иной продукт или изделие покупать не следует. Но если речь идет о нефасованных продуктах – овощи, к примеру, то тут простому человеку не разобраться, откуда товар", — заявил Шелищ в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Говоря о российском опыте, он отметил, что вопросами мониторинга и информированием населения занимаются сразу две крупные структуры — Роскачество и Росконтроль. Они помогают потребителям ориентироваться при выборе того или иного товара, оценивая качество продукции с привлечением независимых организаций и специалистов.