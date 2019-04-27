Страх потерять работу из-за кризиса

"Кризисом" часто объясняют сокращение или неофициальное "выдавливание" с работы. Или вроде бы сотрудником довольны, но в офисе постоянные разговоры об "оптимизации". Или куда бы ни устроился, проходит полгода и у компании кризис. Неправильно выбираете работу или не так себя ведёте? Как не бояться кризиса или использовать этот страх себе на пользу?

Как понять, что начальство решило вас "списать"? Как объясниться с руководителем, если не хотите покидать компанию даже в условиях кризиса? Как жить с постоянным ощущением кризиса в отрасли? И как определить, что вы проходите собеседование в нестабильной компании?

Вместе с экспертом портала HeadHunter Еленой Лондарь, психологом и коучем Сергеем Ключниковым и носителем страха – Марией, которая не раз переживала сокращение, разбираемся, на чьей стороне трудовой кодекс, как справиться со страхом потерять работу из-за кризиса и почему стабильность — это не всегда хорошо.

Эпизод подготовлен при поддержке портала "Headhunter".

01:45 – есть ли сейчас риск потерять работу из-за кризиса

05:05 – а надо ли стремиться к стабильности или это вредно

06:40 – как не оказаться первым претендентом на сокращение

16:55 – на что обращать внимание, когда общаешься с потенциальным начальником

22:00 – какие законы защищают права работников во время сокращений

25:00 – на чьей стороне на самом деле трудовой кодекс

27:46 – по каким признакам понять, что тебя собираются увольнять

34:20 – как быть, если причина сокращения в кризис – возраст

39:27 – как остаться в компании в сложное для нее время, если не хочешь уходить

43:45 – о способах избежать сокращения.

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