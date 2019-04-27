Страх потерять работу из-за кризиса

Как понять, что начальство решило вас "списать"? Как объясниться с руководителем, если не хотите покидать компанию даже в условиях кризиса? Как жить с постоянным ощущением кризиса в отрасли? И как определить, что вы проходите собеседование в нестабильной компании?
Вместе с экспертом портала HeadHunter Еленой Лондарь, психологом и коучем Сергеем Ключниковым и носителем страха – Марией, которая не раз переживала сокращение, разбираемся, на чьей стороне трудовой кодекс, как справиться со страхом потерять работу из-за кризиса и почему стабильность — это не всегда хорошо.
Эпизод подготовлен при поддержке портала "Headhunter".
01:45 – есть ли сейчас риск потерять работу из-за кризиса
05:05 – а надо ли стремиться к стабильности или это вредно
06:40 – как не оказаться первым претендентом на сокращение
16:55 – на что обращать внимание, когда общаешься с потенциальным начальником
22:00 – какие законы защищают права работников во время сокращений
25:00 – на чьей стороне на самом деле трудовой кодекс
27:46 – по каким признакам понять, что тебя собираются увольнять
34:20 – как быть, если причина сокращения в кризис – возраст
39:27 – как остаться в компании в сложное для нее время, если не хочешь уходить
43:45 – о способах избежать сокращения.
Слушайте подкасты РИА Новости и бойтесь правильно!