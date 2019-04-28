Аляповатый, хандра, каравай. Как “мАсковский” говор меняет русский язык

Вся Россия дразнит москвичей за их акающий говор: “С Масквы, с пасада, с авашнова ряда”. А меж тем он стал основой литературного произношения и меняет облик русского языка. Что случилось со словами “зобота”, “хондра” и “ростение”? И почему нас так тянет сказать “малако”?