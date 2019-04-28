Аляповатый, хандра, каравай. Как “мАсковский” говор меняет русский язык

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Вся Россия дразнит москвичей за их акающий говор: “С Масквы, с пасада, с авашнова ряда”. А меж тем он стал основой литературного произношения и меняет облик русского языка. Что случилось со словами “зобота”, “хондра” и “ростение”? И почему нас так тянет сказать “малако”?
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В результате аварии пострадал молодой мужчина – он сломал руку и повредил спину. Его доставили в областную больницу для оказания помощи.
Курсанты Академии Вооруженных Сил Узбекистана приняли участие в очередной Международной олимпиаде по математике среди курсантов высших военных образовательных учреждений стран СНГ.
Глава государств также отметил актуальное значение формирования экономического коридора Китай – Центральная Азия – Западная Азия.