Прыжок в пропасть. Украинцы еще способны верить в чудо

Телевидение вошло в реальную жизнь: на Украине выбрали президентом телеперсонажа. Продвинутым западным СМИ сначала понравилась эта удивительная история, но мало-помалу они почуяли неладное. Хорошо знакомый прозападный националист уходит, а кто же приходит ему на смену? Обсуждают Яна Наумова и Дмитрий Бабич.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Команда Порошенко планирует сорвать инаугурацию Зеленского – СМИ

Когда в иностранной прессе пишут о выборах на Украине, то бесконечно повторяют, что люди проголосовали за телеперсонажа, а телевидение вошло в реальную жизнь. При этом поначалу многим нравилась история с комиком, который хочет быть президентом, но чем дальше, тем больше волновались на Западе, в особенности в Британии и США. Ведь в роли жертвы оказался хорошо знакомый прозападный националист Петр Порошенко.

А вот избрание Зеленского все в один голос называют "прыжком в неизвестность". Вдруг Зеленский отойдет от порошенковского курса? А если пойдет на уступки России – например, в Донбассе? Конечно, там до сих пор гибнут люди, но война войной, а на уступки идти нельзя, считают иные аналитики.

Разумеется, Зеленскому придется нелегко. Украина уже официально признана самой бедной страной в Европе, а ведь именно экономические трудности стали одной из главных причин, толкнувших избирателей в неизвестность, лишь бы избавиться от Порошенко. В общем, как сказал один китайский читатель, хорошо тому, кто родился не на Украине – Китай по крайней мере стабилен.

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