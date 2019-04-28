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ЯсноПонятно
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"Без глютена, лактозы и сахара? Беру!" Кому нужна еда с "особым" составом?

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Видимо, все хотят похудеть к лету. Как иначе объяснить, что с полок сметают продукты без жира, сахара, дрожжей и холестерина?

И это несмотря на цену в 2-3 раза выше, чем у аналогичных товаров с обычным составом! С другой стороны, ЗОЖ не объясняет ажиотажа вокруг еды без лактозы, глютена, ГМО и глютамата натрия. В чем же на самом деле причина?

В новом эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" Маша, Лина и Игорь обсуждают, когда и почему магазины заполнили товары, из которых производители убрали то или иное вещество.

Влияют ли глютен и лактоза на здоровье тех людей, у кого нет на них аллергии. И так ли на самом деле полезна еда с пониженным содержанием жира и сахара.

Исключение веществ из состава продуктов питания – ЗОЖ, мода или маркетинговый ход?

Слушайте подкасты РИА Новости.




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